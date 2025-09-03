«Приезжайте к нам»: Путин пригласил лидера КНДР в Россию после частных переговоров
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию. Соответствующее сообщение было опубликовано официальной пресс-службой администрации главы государства.
По информации Кремля, основная часть двусторонних переговоров прошла в формате тет-а-тет, то есть без участия других членов делегаций. Это позволило лидерам обсудить ключевые вопросы в приватной обстановке.
По завершении встречи главы государств продемонстрировали дружественный характер общения: был зафиксирован обмен рукопожатиями и краткое объятие. Российский лидер, следуя дипломатическому протоколу, лично проводил своего коллегу до ожидавшего его кортежа.
«Приезжайте к нам, мы ждём», — сказал Владимир Путин Ким Чен Ыну в рамках краткого общения.Конкретные даты и детали будущего визита на текущий момент не сообщаются.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности к сотрудничеству с США.