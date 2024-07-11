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Спецслужбы США предотвратили покушение на главу Rheinmetall

CNN: гендиректора концерна Rheinmetall планировали убить
11 июля 2024, 21:25
Фото: IStock/Dragos Condrea

Фото: IStock/Dragos Condrea

Американский телеканал CNN сообщил, что в начале 2024 года американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера.


Rheinmetall является одним из крупнейших производителей оружия в Европе и принимает заказы в том числе для нужд Украины. Убийство руководителя концерна, по заявлению агентов, было бы одним из самых продуманных за всю историю покушений.

Первоначально о планируемом преступлении узнали американские спецслужбы, которые передали всю необходимую информацию коллегам в Германию, которые в свою очередь задержали преступников. Подробности не уточняются, но в издательстве уже заявили о том, что за этим могла стоять Россия. Каких-либо подтверждений этого не приводится.

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