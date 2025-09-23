«Спичка, бензин и любопытство»: Двое российских школьников пострадали от огня

23 сентября 2025, 21:24

В Кызыле двое детей получили ожоги при попытке поджечь бензин

Фото: Istock/Aleksey Gromov

В Кызыле два мальчика 10 и 13 лет получили ожоги, бросив спичку в канистру с бензином. Об этом сообщает МВД России.





Дети играли без присмотра взрослых и нашли канистру в хозяйственной постройке. Мальчики бросили в ёмкость спичку, чтобы проверить, как жидкость горит. Вспыхнувший огонь быстро распространился.



Один мальчик пытался потушить пламя, но оно перекинулось на его одежду. Второй мальчик пострадал, когда попытался помочь. Инспекторы ДПС, заметив дым, доставили пострадавших в больницу.

«10-летний мальчик, получивший серьёзные ожоги нижней половины туловища, госпитализирован, а его 13-летний друг с ожогами рук после оказания необходимой помощи был отпущен домой на амбулаторное лечение», — сказано в сообщении.

