30 мая 2025, 22:12

Tengrinews: мощный взрыв на АЗС произошел в Казахстане

Фото: istockphoto/RamonCast

Мощный взрыв на автозаправочной станции (АЗС) произошел в Казахстане, пишет издание Tengrinews со ссылкой на республиканское МЧС. Известно, что после взрыва начался пожар, затронувший находящиеся рядом конструкции и здания. По словам спасателей, два человека погибли, еще 14 пострадали.