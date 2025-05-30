Мощный взрыв на АЗС произошел в Казахстане

Tengrinews: мощный взрыв на АЗС произошел в Казахстане
Фото: istockphoto/RamonCast

Мощный взрыв на автозаправочной станции (АЗС) произошел в Казахстане, пишет издание Tengrinews со ссылкой на республиканское МЧС. Известно, что после взрыва начался пожар, затронувший находящиеся рядом конструкции и здания. По словам спасателей, два человека погибли, еще 14 пострадали.



Все произошло в Атырауской области страны в городе Кульсары. Регион граничит с Астраханской областью РФ на востоке. Из-за трагедии его власти провели экстренное совещание.

Сегодня в Казахстане с визитом находится итальянский премьер Джорджа Мелони. Политик обменялась комплиментами с главой республики Касымом-Жомартом Токаевым. СМИ писали, что Евросоюз хочет вложить средства в «эффективность» Конституционного суда Казахстана.

Никита Кротов

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