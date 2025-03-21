Spiegel: Таможня ФРГ конфисковала потерявший управление танкер Eventin вместе с нефтью

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Таможня Германии на прошлой неделе конфисковала танкер Eventin, который потерял управление близ берегов страны ещё 10 января. Судно, ходившее под флагом Панамы, перевозило 99 тонн сырой нефти.
В январе представители командования ФРГ по чрезвычайным ситуациям сообщили, что грузовой корабль потерял ход и дрейфует в Балтийском море неподалёку от острова Рюген к востоку от Хиддензе, напоминает издание Spiegel. Позже было решено отбуксировать судно на стоянку к порту Засниц, расположенном на этом немецком острове.
В материале отмечается, что в течение долгого времени между различными немецкими ведомствами шли интенсивные дискуссии о том, как следует поступить с судном, направлявшимся из российского грузового порта Усть-Луга в Египет. В конце января судно было внесено Евросоюзом в список так называемого «теневого флота» России. После этого власти ФРГ решили конфисковать танкер.
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«В соответствие с распоряжением о конфискации главного таможенного управления, как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в собственность Германии», — пишут авторы публикации.
В материале отмечается, что в течение долгого времени между различными немецкими ведомствами шли интенсивные дискуссии о том, как следует поступить с судном, направлявшимся из российского грузового порта Усть-Луга в Египет. В конце января судно было внесено Евросоюзом в список так называемого «теневого флота» России. После этого власти ФРГ решили конфисковать танкер.
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Александр Бойцов