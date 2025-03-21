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Spiegel: Таможня ФРГ конфисковала потерявший управление танкер Eventin вместе с нефтью

Spiegel: Немецкая таможня конфисковала потерявший управление танкер Eventin
Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Фото: istockphoto/Alexey Bakharev

Таможня Германии на прошлой неделе конфисковала танкер Eventin, который потерял управление близ берегов страны ещё 10 января. Судно, ходившее под флагом Панамы, перевозило 99 тонн сырой нефти.
В январе представители командования ФРГ по чрезвычайным ситуациям сообщили, что грузовой корабль потерял ход и дрейфует в Балтийском море неподалёку от острова Рюген к востоку от Хиддензе, напоминает издание Spiegel. Позже было решено отбуксировать судно на стоянку к порту Засниц, расположенном на этом немецком острове.

«В соответствие с распоряжением о конфискации главного таможенного управления, как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в собственность Германии», — пишут авторы публикации.

В материале отмечается, что в течение долгого времени между различными немецкими ведомствами шли интенсивные дискуссии о том, как следует поступить с судном, направлявшимся из российского грузового порта Усть-Луга в Египет. В конце января судно было внесено Евросоюзом в список так называемого «теневого флота» России. После этого власти ФРГ решили конфисковать танкер.

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В Балтийском море дрейфует потерявший управление танкер с тоннами нефти
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#нефть
В Великобритании заключённый притворился больным и сбежал от надзирателей
21 марта 2025, 11:24

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Великобритании 33-летний заключённый Джейми Купер притворился, что болен, и сумел сбежать из тюремного фургона, направлявшегося в суд.
Как сообщает издание Lancashire Post, побег произошёл утром в среду, 19 марта, недалеко от города Ланкастера, графство Ланкашир. Купера должны были доставить в суд для рассмотрения его дела о нападении на сотрудника полиции и причинении материального ущерба.

В пути заключённый изобразил приступ некой болезни и заявил, что ему необходима медицинская помощь. Охранники остановили фургон и попытались помочь Куперу. Он поборол их и сбежал.

Преступника до сих пор ищут. Жителей графства призывали быть очень осторожными и не подходить к Куперу, если они его встретят.

Ранее Советский районный суд Владивостока постановил взыскать в пользу покалеченного сотрудниками колонии заключённого 70 тысяч рублей за счёт средств казны Российской Федерации.

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Доставка на высоте: столичные росгвардейцы помогли курьеру, оказавшемуся в нестандартной ситуации
Столичные росгвардейцы помогли курьеру, застрявшему на дереве
21 марта 2025, 10:28

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Столичные росгвардейцы оказали помощь мужчине, попавшему в нестандартную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
В ходе патрулирования в Хохловском переулке правоохранители заметили сидящего на дереве мужчину, который попросил о помощи. Выяснилось, что гражданин, работающий курьером, как обычно доставлял заказ. Однако, когда он вошёл в здание по указанному адресу, дверь захлопнулась, и выйти обратно мужчина уже не смог. Недолго думая, он нашёл способ выбраться: поднявшись на крышу, курьер перебрался на дерево, откуда спуститься уже не смог.

Сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии оперативно вызвали спасателей МЧС России, которые благополучно спустили мужчину на землю. Курьеру удалось избежать травм и вернуться к работе.

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ФСБ: Бойцы СОБР задержали двух организаторов производства и сбыта наркотиков
21 марта 2025, 10:17

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Силовики задержали двух человек, причастных организации канала сбыта наркотиков в особо крупных объёмах. Злоумышленники наладили продажу запрещённых веществ через интернет.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности РФ. Настоящие подпольные лаборатории были оборудованы на территории Владимирской и Смоленской областей. Они были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, после чего бойцы специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) ФСБ двух регионов синхронно «накрыли» точки производства и реализации запрещённых веществ.

Во Владимирской области задержан россиянин, в доме которого нашли около 55 килограммов сухого наркотического вещества и около 450 литров наркосодержащей жидкости. У его «коллеги» из Смоленской области силовики обнаружили ещё более богатые запасы «запрещёнки» — 224 килограмма сухого наркотика и около 11 тонн наркосодержащей жидкости. Кроме того, смоленские правоохранители при обыске нашли в доме-лаборатории 30 миллионов рублей.

Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция по вменяемой им части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает срок лишения свободы вплоть до пожизненного, уточнили в ЦОС ФСБ.

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#фсб
#ук
#лаборатории
#рф
#наркотики
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В Лондоне после взрыва на электроподстанции тысячи людей остались без света
21 марта 2025, 06:17

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Лондоне произошел мощный взрыв на электроподстанции, в результате которого тысячи людей остались без света. Об этом сообщает Shot.
«Тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу», — пишут в telegram—канале.

Происшествие случилось на юго-востоке столицы Великобритании. Начался сильный пожар, который видно за несколько километров. Сильное пламя побудило властей начать эвакуацию жителей и работников с ближайших территорий. Всего без света осталось 16 тысяч человек. Аэропорт Хитроу закрыт из-за инцидента.

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#взрыв
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#великобритания
#электричество
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В результате взрыва на горящей нефтебазе на Кубани пострадали двое
На горящей на Кубани нефтебазе прогремел взрыв, пострадали два человека
21 марта 2025, 04:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном оперштабе.
«В Кавказском районе на горящей нефтебазе произошел взрыв, пострадали два человека» — говорится в сообщении telegram—канала.

Площадь пожара на ​месте происшествия увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. ​Взрыв привел к выбросу горящей нефти. Повреждены ​три единицы техники. В списке пострадавших двое пожарных. У них зафиксированы легкие ​ожоги и отравление дыхательных путей из-за горящих нефтепродуктов. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

​Для тушения возгорания задействованы 456 человек и 181 единица техники.

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#пожар
#краснодарский край
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