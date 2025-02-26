DPA: полиция Германии проверяет танкер в Кильском канале на повреждение кабеля

Фото: istockphoto/Grand Warszawski
Танкер в Кильском канале на повреждение подводного кабеля проверяют немецкие правоохранители. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на источники.
Уточняется, что кабель был поврежден неподалеку от острова Готланд. Танкер Arne направлялся в Севилью их Петербурга под флагом Антигуа и Барбуды. Когда членов экипажа опросили, судно прошло через Кильский канал, который соединяет Северное и Балтийское моря.
Перед этим на Шведском радио появилась информация о возможном повреждении кабеля в районе Готланда в Балтийском море. Данные были подтверждены сотрудниками Береговой охраны.
Похожая ситуация произошла в начале февраля, когда сообщалось о повреждении российского кабеля в финском заливе.
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Перед этим на Шведском радио появилась информация о возможном повреждении кабеля в районе Готланда в Балтийском море. Данные были подтверждены сотрудниками Береговой охраны.
Похожая ситуация произошла в начале февраля, когда сообщалось о повреждении российского кабеля в финском заливе.
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Никита Кротов