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DPA: полиция Германии проверяет танкер в Кильском канале на повреждение кабеля

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Танкер в Кильском канале на повреждение подводного кабеля проверяют немецкие правоохранители. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на источники.
Уточняется, что кабель был поврежден неподалеку от острова Готланд. Танкер Arne направлялся в Севилью их Петербурга под флагом Антигуа и Барбуды. Когда членов экипажа опросили, судно прошло через Кильский канал, который соединяет Северное и Балтийское моря.

Перед этим на Шведском радио появилась информация о возможном повреждении кабеля в районе Готланда в Балтийском море. Данные были подтверждены сотрудниками Береговой охраны.

Похожая ситуация произошла в начале февраля, когда сообщалось о повреждении российского кабеля в финском заливе.

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Предстоит серия пластических операций: мальчика с разодранным собаками лицом доставили вертолётом в Краснодар
В Краснодар на вертолёте доставили мальчика, которому хаски разодрали лицо
26 февраля 2025, 16:43

Фото: iStock/Golfcuk

Восьмилетнего Валю, которому соседские хаски разодрали лицо, доставили вертолётом санавиации в Краснодар. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Мальчик шёл после школы в гости к отцу в СНТ «Авиатор» в районе Красной Поляны. За несколько метров до дома на ребёнка из-за забора выскочили две злобные хаски, сорвавшиеся с цепи. Мальчик чудом выжил после нападения животных, но его лицо жутко изуродовано.

Сначала Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.

Врачи сообщают, что мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.

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ФСБ предотвратила серию терактов в Ставропольском крае
26 февраля 2025, 16:15

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию терактов в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что гражданин одной из центральноазиатских стран планировал поджечь несколько объектов органов власти и силового блога региона. Выяснилось, что он действовал по заданию куратора из Украины, куда и собирался уехать после совершения теракта. Также мигрант планировал вступить в ВСУ.

Подозреваемый был оперативно задержан силовиками. При себе он имел бутылки с зажигательной смесью и инструкции от куратора. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта.

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Хаски растерзали 8-летнего школьника в Красной поляне
26 февраля 2025, 15:44

Фото: iStock/8213erika

Хаски растерзали ребёнка в районе курорта Красная Поляна в Сочи, когда он возвращался домой из школы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что животные напали на восьмилетнего Валю днём 26 февраля. Это произошло в селе Галицыно.

По предварительной версии, напавшие хаски принадлежат соседям семьи школьника. Собаки напали на ребёнка, когда он возвращался после уроков.

Мальчика с многочисленными ранами экстренно доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По словам врачей, ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

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#сочи
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В Москве задержали экс-замглавы Минтранса Игоря Чалика
26 февраля 2025, 14:35

Игорь Чалик (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Москве задержали бывшего замглавы Минтранса Игоря Чалика по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
25 февраля по делу о растрате прошли масштабные обыски в Москве. Бывший замминистра транспорта был задержан в квартире на Софийской набережной. По завершению следственных мероприятий Чалика доставили в Юго-западный следственный отдел на транспорте для проведения допроса, после чего поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

По версии следствия, во втором и третьем кварталах прошлого года Чалик регулярно незаконно выписывал себе премии к зарплате в размере 750 тысяч рублей. Всего за этот период чиновник присвоил себе порядка 4,2 миллиона рублей, которые принадлежали ГосНИИ ГА. Тем самым он причинил особо крупный материальный ущерб организации.

В ходе допроса Чалик полностью признал свою вину. Он сознался, что выписывал себе премию, правда не согласился с предъявленной суммой. 27 февраля следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении экс-чиновника меры пресечения в виде лишения свободы.

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#задержание
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В Мурино обнаружили троих детей, оставленных без воды и еды
26 февраля 2025, 13:36

Фото: iStock/fiorigianluigi

В Мурино Ленинградской области в квартире нашли троих детей, оставленных родителями без воды и еды. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, 23 февраля в полицию позвонила одна из местных жительниц и сообщила о детях в возрасте около восьми-девяти лет, оставленных дома одних.

По словам матери детей, она проживает в квартире вместе с матерью, тремя детьми и племянником. Так, 23 февраля она якобы ушла вместе с племянником и мамой на встречу с работодателем, а младших детей оставила под присмотром старшего сына, который имеет инвалидность по психиатрии.

Также женщина заявила, что в квартире как раз собирались делать ремонт, а проживали там всего три дня. Тем не менее соседи уже не раз жаловались на детские крики.

Известно, что семья не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас всех детей отдали бабушке, а региональная прокуратура начала проверку.

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