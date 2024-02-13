«Спокойный сон»: В России арестовали немца за ввоз мармеладных мишек с наркотиком

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В петербургском аэропорту Пулково задержали 38-летнего гражданина ФРГ, который привез мармеладных мишек с каннабисом. Об этом информирует Лента.ру, ссылаясь на Федеральную таможенную службу.
Как сообщает ведомство, в ходе осмотра рюкзака немца нашли пакет, на котором изображен лист каннабиса с надписью Fink green goldbears. Внутри упаковки лежало шесть желейных мишек черно-коричневого цвета с резким запахом и весом 20 граммов.
Тест показал в конфетах содержание запрещенного к перемещению наркотического средства — тетрагидроканнабинола. Мужчина пояснил, что приобрел сладости на родине, чтобы спокойной поспать во время полета. В Северную столицу он прилетел в гости к подруге по интернет-переписке.
«Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — заключили в ФТС.Читайте также:
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Алина Юрчак