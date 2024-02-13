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«Спокойный сон»: В России арестовали немца за ввоз мармеладных мишек с наркотиком

ФТС: в Пулково задержали пассажира из ФРГ из-за мармеладных мишек с каннабисом
13 февраля 2024, 12:14
Фото: istock / yacobchuk

Фото: istock / yacobchuk

В петербургском аэропорту Пулково задержали 38-летнего гражданина ФРГ, который привез мармеладных мишек с каннабисом. Об этом информирует Лента.ру, ссылаясь на Федеральную таможенную службу.

Как сообщает ведомство, в ходе осмотра рюкзака немца нашли пакет, на котором изображен лист каннабиса с надписью Fink green goldbears. Внутри упаковки лежало шесть желейных мишек черно-коричневого цвета с резким запахом и весом 20 граммов.

Тест показал в конфетах содержание запрещенного к перемещению наркотического средства — тетрагидроканнабинола. Мужчина пояснил, что приобрел сладости на родине, чтобы спокойной поспать во время полета. В Северную столицу он прилетел в гости к подруге по интернет-переписке.


«Пассажир арестован. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — заключили в ФТС.
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#фрг
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В одной из башен «Москвы-Сити» заблокировались лифты
Лифты заблокировались в башне «Федерации» в Москве из-за ошибки рабочих
13 февраля 2024, 13:22

Фото: iStock/Naeblys

В Башне «Федерация» в «Москве-Сити» заблокировались лифты. Это произошло из-за повреждения ремонтными рабочими системы пожарной сигнализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных служб столицы.
«По предварительной информации, причиной автоматической остановки лифтов в башне "Федерация" стало повреждение специалистами ремонтной бригады системы пожарной сигнализации», - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все подробности и обстоятельства происшествия.

Ранее также сообщалось, что на юго-востоке Москвы рухнул лифт с женщиной внутри. Инцидент произошел в доме на Краснодарской улице. Как сообщили свидетели, женщина подавала признаки жизни после падения.

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#происшествия
#москва
#лифт
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Украинского диверсанта с бомбами задержали в Ленобласти
В Ленобласти ФСБ задержала пытавшегося подорвать газораспределительную станцию
13 февраля 2024, 13:05

Фото: istock / FOTOFORCE

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт на территории газораспределительной станции в Ленинградской области, задержав украинского диверсанта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ РФ.

«На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», — сообщили в ЦОС.
У диверсанта изъяли и обезвредили пять самодельных взрывчатых устройств. Возбуждены уголовное дело по статьям 281 УК РФ «Диверсия» и 222.1 УК РФ «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств».

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#уголовное ук
#теракт
#станции
#рф
#диверсия
#уголовное дело
#фсб
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Baza: Устроивший аварию пьяный машинист челябинского поезда избежал медосмотра
13 февраля 2024, 11:46

Фото: istock / Maria Levkina

Машинист поезда, который устроил аварию в Челябинской области, явился на работу пьяным и миновал прохождение медосмотра. Вместо себя он отправил к фельдшеру помощника машиниста, сказа о якобы повышенном давлении, после чего продолжил банкет в кабине. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.

«Перед сменой 46-летний Андрей сообщил фельдшеру Валерию Ш., что не пройдет медосмотр из-за повышенного давления. Решение нашлось быстро: помощник машиниста А. прошел медосмотр за себя и Андрея. В итоге фельдшер внес записи в книгу учета и допустил мужчин к смене — сам Андрей продолжил пить алкоголь в кабине тепловоза», — сообщает издание.
Управляя тепловозом, мужчина попытался успеть проехать на красный свет перед грузовым поездом, но не рассчитал расстояние. В результате аварии 12 вагонов сошли с рельсов.

Как сообщает канал, фельдшер уже написал заявление об увольнении. Следователям он сказал, что не подозревал о состоянии машиниста.

В Следственном комитете России подтвердили, что в крови машиниста выявили алкоголь. На ЮУЖД запущена проверка.

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#алкоголь
#поезда
#машинист
#медосмотр
#аварии
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Мужчина случайно выстрелил в дочь из пневматического пистолета
В Осетии мужчина проверял ружье и прострелил щеку 13-летней дочери
13 февраля 2024, 11:05

Фото: istock / IndiaUniform

Житель Моздока в Северной Осетии случайно ранил свою 13-летнюю дочь пневматическим пистолетом. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash Gor.

По данным канала, россиянин проверял ружье. Он хотел сделать выстрел в металлическое ведро, но потом стало понятно, что пуля попала в щеку ребенку. Девочка случайно оказалась рядом, и отец ее не заметил.

Пострадавшую отвезли в районную больницу, где достали пулю из щеки. Сейчас жизни школьница ничего не угрожает.

Также известно, что в семье воспитывают еще двоих детей. Обращался ли кто-то в правоохранительные органы после случившегося, не уточняется.

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При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены

#выстрел
#отец
#девочка
#ружье
#школьница
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В Петербурге 62-летний мужчина подавился сосиской и попал в реанимацию
13 февраля 2024, 10:45

Фото: istock / PeopleImages

В Санкт-Петербурге 62-летний мужчина попал в реанимацию, после того как позавтракал сосиской. Об этом информирует«Фонтанка».

Инцидент произошел в Невском районе города. Десять дней назад 62-летнего петербуржца госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики обнаружили в дыхательных путях кусочек сосиски.

«Врачи боролись за жизнь петербуржца, но эти усилия ни к чему не привели», – сообщается в материале.
До этого сообщалось, что в Мариуполе женщина погибла после лечения артрита неиспытанными западными препаратами. Речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке

При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены
#врачи
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#медики
#смерть
#больница
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Школьники, избившие в Уссурийске ветерана СВО, растут в неполных семьях
Романова: избившие в Приморье участника СВО подростки стоят на учете
13 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/mrohana

Избившие ветерана спецоперации в Уссурийске Приморского края школьники состоят на профилактическом учете. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Романова.
Напомним, по информации СК, 12 февраля в Уссурийске задержали подростков, которые попали в квартиру бойца СВО, избили и ограбили его. Все происходящее они снимали на телефон.

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже», - цитирует Романову РИА Новости.

Она также добавила, что по данному факту проводится проверка. Также, по словам Романовой, практически все из четырех подростков воспитываются только мамами. Им не уделялось достаточное внимание до этого инцидента.

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В Домодедове задержали мужчину с килограммом мефедрона в рюкзаке
13 февраля 2024, 09:09

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали на территории городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейский патруль обратил внимание на человека, который вечером вышел из леса с рюкзаком и, заметив полицию, ускорил шаг и бросил рюкзак на землю. Мужчину остановили для проверки документов и осмотрели его сумку. Там оказалось два пакета с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон, общий вес наркотиков составил около килограмма», — говорится в сообщении.
Мужчина — 30-летний приезжий из ближнего зарубежья — рассказал, что нанялся курьером: забирал наркотики из тайников и распространял по координатам, которые указывали его работодатели.

Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#наркотики
#криминал
#полиция
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В Мариуполе женщина погибла после лечения артрита неиспытанными западными препаратами
Жительница Мариуполя умерла после лечения неиспытанными западными препаратами
13 февраля 2024, 07:30

Фото: iStock/towfiqu ahamed

В больнице Мариуполя №7 после лечения артрита неиспытанными иностранными препаратами, погибла местная жительница Лидия Трофимова 1978 года рождения, об этом рассказал ее сын Михаил Трофимов.
Напомним, накануне стало известно, что в Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях. На это указывают соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.

По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.

Мужчина пояснил, что женщина легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита в 2012 году.

«Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — цитирует РИА Новости слова Трофимова.

При этом, по его словам, женщина не давала письменного согласия на лечение непроверенными препаратами. Кроме того, сын погибшей добавил, что подобных пациентов тогда было много.

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При стрельбе в нью-йоркском метро погибла девочка, еще пятеро подростков ранены
NYP: Девочка скончалась при стрельбе в поезде метро в Нью-Йорке
13 февраля 2024, 04:55

Фото: Manuel-F-O

В результате стрельбы, произошедшей 12 февраля в поезде в нью-йоркском метро около станции «Маунт-Иден» в Бронксе, одна девочка погибла, сообщает издание The New York Post. Ещё пятеро подростков получили ранения различной степени тяжести.
«В вагоне возникла перепалка, в результате которой неизвестный открыл огонь <...> Очевидцы слушали более 10 выстрелов <...> В результате ранения получили подростки в возрасте от 12 до 17 лет», — отметило издание.

Раненая в голову девочка скончалась в нью-йоркском госпитале Святого Варнавы. О состоянии остальных конкретной информации пока нет.

Это уже второй инцидент со стрельбой в США за последние два дня. Накануне в евангелистской церкви в Лейквуде, Техас, произошла стрельба, инициированная женщиной. Она была нейтрализована полицией. По словам начальника полиции округа Троя Финнера ребенок, пострадавший в результате, находится в критическом состоянии.

В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»). За первые 227 дней года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и в округе Колумбия. Наибольшее количество таких эпизодов приходится на годы правления администрации президента Джо Байдена. Политолог Сергей Марков предполагает, что это происходит из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа американцев к огнестрельному оружию.

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