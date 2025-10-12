Спор из-за девушки перерос в бойню с 14 жертвами
В Южном Судане спор из-за девушки привел к вооруженному столкновению с человеческими жертвами. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Трагический инцидент произошел 6 октября. Все началось с конфликта двоих военнослужащих, один из которых поддерживал президента, а другой — лидера оппозиции. По слухам, во время словесной перепалки они выяснили, что испытывают симпатию к одной и той же девушке. По другой версии, причиной стала их личная ссора в чайной.
Сторонник оппозиции выстрелил в оппонента, поддерживающего президента. После этого их охрана открыла ответный огонь. Бой начался на рынке, затем перешел на блок-посты и казармы.
В результате столкновения погибли не менее 14 человек из числа оппозиционного подразделения и Вооруженных сил страны. Еще один гражданский, попавший под перекрестный огонь, и пятеро военных получили ранения.
