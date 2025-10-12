Спор из-за девушки перерос в бойню с 14 жертвами

12 октября 2025, 14:59

В Южном Судане спор офицеров из-за девушки закончился перестрелкой с 14 погибшими

Фото: iStock/naveebird

В Южном Судане спор из-за девушки привел к вооруженному столкновению с человеческими жертвами. Об этом сообщает телеканал CBS News.