В Мексике во время наводнения смыло здание
В Мексике во время наводнения смыло целое здание. Об этом сообщает RT в своем телеграм-канале.
На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как течением уносит двухэтажный, предположительно, деревянный дом и небольшую постройку.
Президент Клаудия Шейнбаум заявила, что к борьбе с последствиями стихийного бедствия привлечены пять тысяч военнослужащих и спасателей. Кроме того, по ее словам, подготовлено порядка 10 тысяч продуктовых наборов и 117 тысяч литров питьевой воды для пострадавших.
По последним данным, число жертв от сильных ливней, наводнений и оползней достигло 40. Больше всего — 22 человека — погибло в штате Идальго. Вчера министерство безопасности и защиты граждан страны сообщало о 37 погибших.
