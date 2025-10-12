Опубликованы кадры крушения вертолета в Калифорнии

12 октября 2025, 03:13

KTLA: три человека пострадали в результате крушения вертолета в Калифорнии

Фото: istockphoto / Zeferli

В американском штате Калифорния произошло крушение вертолёта рядом с пляжем Хантингтон. Об этом сообщил телеканал KTLA.