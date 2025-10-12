Опубликованы кадры крушения вертолета в Калифорнии
В американском штате Калифорния произошло крушение вертолёта рядом с пляжем Хантингтон. Об этом сообщил телеканал KTLA.
Инцидент случился днём на шоссе Pacific Coast Highway. В результате пострадали три человека. Два члена экипажа вертолёта выжили, однако трое случайных прохожих получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Правоохранительные органы и экстренные службы уже занимаются расследованием обстоятельств случившегося. На месте происшествия работают специалисты, причины авиакатасрофы пока остаются неизвестными.
Ранее массовая авария произошла в Петербурге на Литейном проспекте. По предварительным данным, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Читайте также: