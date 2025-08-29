Спортивный катер влетел в лодку с рыбаком на скорости до 130 км/ч

29 августа 2025, 13:02

В Пермском крае во время турнира по ловле спиннингом погиб рыбак

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Катер со спортсменами на полной скорости влетел в рыбака на лодке в Пермской крае. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.