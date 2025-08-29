Спортивный катер влетел в лодку с рыбаком на скорости до 130 км/ч
Катер со спортсменами на полной скорости влетел в рыбака на лодке в Пермской крае. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.
Трагедия произошла на Камском водохранилище, где проходили соревнования по ловле спиннингом Pro Anglers League. Когда местный любитель рыбалки ловил щуку на своей лодке, в него внезапно врезались спортивные ловцы на катере.
Участникам выделили ограниченное время на то, чтобы поймать как можно больше хищной рыбы. Чтобы быстрее добраться до финиша и им засчитали результат, они разогнались до скорости около 130 км/ч.
Известно, что год назад в том же состязании столкнулись несколько катеров, но в аварии обошлось без жертв.
