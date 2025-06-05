В Подмосковье фура улетела в кювет после ДТП с самосвалом
В Московской области на Новорязанском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
«На Новорязанском шоссе произошла авария с участием фуры и самосвала», — говорится в публикации.По словам очевидцев, в результате столкновения автомобилей на месте происшествия образовалась большая пробка. Известно, что удар был такой силы, что фура вылетела в кювет, после чего ее груз вывалился на дорогу. Информация о пострадавших, причинах и обстоятельствах аварии в настоящий момент уточняется.
Перед этим сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в связи с ДТП с участием автомобиля Rolls-Royce и мотоцикла.