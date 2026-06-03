Тимати показал роскошный Lamborghini за десятки миллионов рублей

03 июня 2026, 16:31

Тимати похвастался новым автомобилем стоимостью более 36 миллионов рублей

Тимати (Фото: Instagram* / @timatiofficial)

Тимати вновь привлёк внимание публики, показав в соцсетях пополнение своей коллекции автомобилей — на этот раз речь идёт о редком и дорогостоящем суперкаре.