Тимати показал роскошный Lamborghini за десятки миллионов рублей
Тимати вновь привлёк внимание публики, показав в соцсетях пополнение своей коллекции автомобилей — на этот раз речь идёт о редком и дорогостоящем суперкаре.
Музыкант стал обладателем белого Lamborghini Diablo. По подсчётам «Звездача», стоимость подобных автомобилей на рынке коллекционных машин сегодня превышает 36 миллионов рублей, что делает покупку особенно заметной даже на фоне уже известного автопарка артиста.
Lamborghini Diablo считается культовой моделью бренда и ценится не только за узнаваемый дизайн и мощные характеристики, но и за статус «классического» суперкара 1990-х — ранних 2000-х годов. Такие машины часто становятся объектом коллекционирования, а их цена со временем только растёт из-за ограниченного числа сохранившихся экземпляров в хорошем состоянии.
Сам факт появления автомобиля в коллекции артиста вызвал обсуждение среди поклонников и автолюбителей, поскольку подобные приобретения традиционно воспринимаются как демонстрация статуса и интереса к редким моделям, а не просто транспортное средство для повседневной езды.
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