Спортсмен из Мытищ попытался зарезать бывшую жену на глазах у прохожих

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В подмосковных Мытищах мужчина накинулся на бывшую жену на улице и попытался её зарезать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 38-летний спортсмен подкараулил свою бывшую супругу на улице. Сперва пара долго ругалась, а затем он выхватил нож, несколько раз ударил им женщину и скрылся.
Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что он и ранее угрожал убийством бывшей жене. В последнее время он старался отвлекаться с помощью спортом, но после распития алкоголя не выдержал и пришёл к экс-супруге с ножом в кармане.
Скорую помощь для пострадавшей вызвали случайные прохожие. В настоящий момент за её жизнь борются врачи.
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Подозреваемого быстро задержали. Выяснилось, что он и ранее угрожал убийством бывшей жене. В последнее время он старался отвлекаться с помощью спортом, но после распития алкоголя не выдержал и пришёл к экс-супруге с ножом в кармане.
Скорую помощь для пострадавшей вызвали случайные прохожие. В настоящий момент за её жизнь борются врачи.
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Евгения Парфентьева