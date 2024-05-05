Спортзал российского бойца ММА затопили и закидали навозом

Фото: istock / gorodenkoff
Неизвестный мужчина ворвался в спортзал бойца ММА Дмитрия Хамиева в Иркутске и разбросал навоз по наградам спортсменов, облил стены оскорблениями и затопил помещение. Как сообщил Хамиев в интервью «Газете.Ru», он уже обратился в полицию.
Он отметил, что более ста подростков остались без доступа к спортзалу из-за инцидента.
Он добавил, что злоумышленник был в маске и перчатках. По словам бойца, он не понимает, кого мог так оскорбить или обидеть. Хамиев отметил, что для восстановления зала был начат сбор средств, и за один день удалось собрать около 150 тысяч рублей. Спортсмен сообщил, что через 10 дней зал снова начнет функционировать.
Хамиев также сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», что неизвестный проник в спортивный зал около двух часов ночи 3 мая. По его словам, мужчина разрезал все боксерские мешки, груши и маты, а также всю экипировку.
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«Я был потрясен, узнав о случившемся и видя все это своими глазами. Подобные поступки в современном мире являются жестокими и несправедливыми. Этот человек, не имея причин, лишил более ста подростков доступа к спортивному залу», — сказал Хамиев.
Он добавил, что злоумышленник был в маске и перчатках. По словам бойца, он не понимает, кого мог так оскорбить или обидеть. Хамиев отметил, что для восстановления зала был начат сбор средств, и за один день удалось собрать около 150 тысяч рублей. Спортсмен сообщил, что через 10 дней зал снова начнет функционировать.
Хамиев также сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», что неизвестный проник в спортивный зал около двух часов ночи 3 мая. По его словам, мужчина разрезал все боксерские мешки, груши и маты, а также всю экипировку.
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Артем Кузьмин