Сразу пять авто ВСУ и ТЦК сгорели в Одессе

Фото: istockphoto/trikolor
Сразу пять автомобилей ВСУ и ТЦК (военкомат) сгорели ночью в Одессе. Видео публикует Telegram-канал RT. Причины ЧП не уточняются, но отмечено, что за последние пару недель это седьмой случай возгорания военных машин.
Ужесточение мобилизации на Украине вызвало сопротивление среди населения. Люди нападают на военкомов, используют огнестрельное оружие, пытаются нелегально пересечь границу, лишь бы их не призвали на фронт.
Кроме того, призывники прячутся, используя специальные приложения, отслеживающие передвижение военных патрулей по городу. Дошло до того, что их отлавливают с собаками в парках, торговых центрах, метро и других общественных местах. Кто-то даже подкупает парламентариев, чтобы покинуть страну.
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