Shabelle: заминированная машина взорвалась в Сомали у кафе, где смотрели матч ЧЕ

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Заминированная машина взорвалась в столице Сомали городе Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие. Об этом сообщает телерадиокомпания Shabelle. По данным издания, взрыв привел к многочисленным жертвам.
«В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам. Ужасное событие произошло в тот момент, когда посетители собрались посмотреть долгожданный футбольный матч Евро-2024 между Испанией и Англией», – указано в сообщении телерадиокомпании.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что автомобиль ранившего Трампа стрелка оказался заминирован. Согласно информации источника, автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Уточняется, что оружие, из которого стреляли в республиканца, было куплено законно отцом ликвидированного подозреваемого 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Позже взрывчатку также нашли и у него дома.
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