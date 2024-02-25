Сразу пять человек почувствовали себя плохо на борту летевшего в Якутск самолёта

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Сразу пять пассажиров почувствовали недомогание на борту самолёта авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Москвы в Якутск. Об этом сообщает издание «КП Якутия».
Отмечается, что инцидент на борту произошёл вечером, 24 февраля. Через непродолжительное время после взлёта на плохое самочувствие пожаловалась пассажирка. Среди пассажиров оказались два врача, которые оказали её помощь.
Затем ещё четыре пассажира пожаловались на ухудшение самочувствия. У одного из них случился гипертонический криз, а у второй – сердечная недостаточность в результате чрезмерного использования назального спрея.
Когда самолёт приземлился в Якутске, там уже ждали кареты скорой помощи, которые госпитализировали нескольких пассажиров.
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Затем ещё четыре пассажира пожаловались на ухудшение самочувствия. У одного из них случился гипертонический криз, а у второй – сердечная недостаточность в результате чрезмерного использования назального спрея.
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Анастасия Чинкова