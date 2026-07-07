Напавший с ножом на сотрудника московского метро получил восемь лет колонии

07 июля 2026, 12:45

Фото: iStock/hank5

Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии строгого режима пассажира, напавшего с ножом на сотрудника службы транспортной безопасности метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в своем телеграм-канале.





Нападение произошло 5 августа 2025 года на станции «ЦСКА». Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина ударил инспектора ножом не менее пяти раз в область лица, шеи и туловища. Потерпевшего смогли спасти.



Суд признал фигуранта виновным по статьям о покушении на убийство и краже. Ему также назначили ограничение свободы после отбытия наказания и штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, с осужденного взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.



Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал 23-летнего пассажира, который напал на сотрудницу ГКУ «Организатор перевозок» на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро.