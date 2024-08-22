Таксист сбил девушку в Санкт-Петербурге, посадил в машину и куда-то увез

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В Санкт-Петербурге, на Лермонтовском проспекте, водитель такси сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы рассказали об этом изданию «Фонтанка.ру».
По информации издания, около 10:40 в районе гостиницы «Азимут» водитель такси сбил девушку и посадил её в свой автомобиль. Затем он повёз её в неизвестном направлении.
Причины произошедшего выясняются.
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«На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, видно, как девушка перебегает дорогу в неположенном месте, не посмотрев по сторонам. Водитель такси не успел вовремя затормозить и сбил её. После этого он посадил девушку в автомобиль и уехал», — сообщили в РИА Новости.
Причины произошедшего выясняются.
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Мира Полтева