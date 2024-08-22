Зарезал и закопал: Ревнивый африканец жестоко убил россиянку на тропическом острове, подробности

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в этот четверг, 22 августа, приостанавливали на 45 минут. О приостановке проезда по переправе сообщалось в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация». О перекрытии движения объявили утром, в 10:36.