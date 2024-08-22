Зарезал и закопал: Ревнивый африканец жестоко убил россиянку на тропическом острове, подробности

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Россиянку Залию Шамигулову, пропавшую на Маврикии, искали на протяжении пяти дней. Выяснилось, что 29-летнюю туристку жестоко убили. В материале «Радио 1» расскажем, как туристка распрощалась с жизнью.
Пропажа туристкиРоссийские информагентства начали сообщать о пропаже россиянки 21 августа. По имеющимся данным, Залия ушла на прогулку с другом и перестала выходить на связь. Когда ее телефон перестал передавать данные о местоположении, родные и знакомые забили тревогу.
18 августа соседка Залии обратилась в правоохранительные органы и в посольство России. Родственники Шамигуловой уже тогда высказывали предположения о том, что ее могли похитить.
«У нее были друзья из местных, и с кем-то из них она должна была поехать в какую-то часть острова. (…) Есть ощущение, что там как-то замешан тот парень, который ей нравился, с которым она ехать собиралась. Мне кажется, что они выкуп хотят», — рассказывала мать убитой.Известно, что Шамигулова родом из Башкирии. В последние годы она занимала должность преподавателя в университете Челябинска и одновременно работала карьерным консультантом в дистанционном формате. На каникулы она прилетела вместе с подругой, планируя вернуться домой к началу учебного года. В конце августа у Залии истекал срок действия визы.
Утром 22 августа полиция Маврикия подтвердила, что найденная в Катр-Борне женщина — 29-летняя россиянка Залия Шамигулова.
Задержание убийцыВ день исчезновения россиянка направилась в город Кюрпип в компании мужчины Пурявирсингха. Камеры видеонаблюдения засняли, как она садится к нему в машину. С тех пор девушку никто не видел.
Когда родственники обратились в правоохранительные органы, подозреваемого привели в участок. Он заявлял, что оставил свою спутницу на месте назначения и больше не контактировал с ней.
После обнаружения тела женщины, подозреваемый признался в своих действиях. Во время допроса он утверждал, что знал россиянку и собирался сделать ей предложение, но, узнав о её измене, между ними произошла ссора. В результате конфликта он нанес ей множество ножевых ранений, а после убийства закопал тело.
Фото: istock / BrianAJackson
Знакомилась с африканцами в интернетеВ последние месяцы россиянка совмещала пары в университете и путешествия. Залия успела пожить два месяца на Бали, путешествовала по городам в ЮАР, а с июня поселилась на Маврикии. Там же она обзавелась новыми друзьями и даже успела побывать на индийской свадьбе.
Фото: istock / Nuture
Девушка свободно владела английским языком, что позволяло ей легко находить общий язык с местными жителями. Практически сразу у нее появились друзья среди африканцев. Особенно выделялся 25-летний Пурявирсингх, который испытывал к Залии романтические чувства.
«Откуда у меня много друзей в ЮАР? Так случалось, что мы знакомились с людьми на хайках, в интернете, на улице, на пляже, в клубах, те в свою очередь знакомили нас со своими друзьями, и так возникала сеть людей, близких по интересам. Это и местные, и путешественники из других стран. Мы часто говорим друг другу, насколько нам здесь везет с друзьями. Отношения уже давно перешли грань "времяпровождения" и стали настоящей дружбой со своими внутряками», — рассказывала Залия в соцсетях.Тетя девушки сообщила «КП», что Залия всегда была очень умной и серьезной. Её отец работал инженером-энергетиком, а мать посвятила жизнь преподаванию английского языка. В школу Залия пошла в пять лет и окончила её с золотой медалью.
Тетя уверена, что племянница никогда бы не сделала ничего необдуманного, и при первой возможности обязательно связалась бы с матерью.
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