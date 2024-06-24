Стало известно точное число погибших в результате теракта в Дагестане

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В результате атаки на православные храмы исламских террористов 19 человек скончалось, сообщает в своем Телеграм-канале Следственный комитет.
«По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских лица, в том числе православный священник», — уточняет ведомство.
Накануне участники организованной группы совершили вооруженное нападение на православные храмы в Махачкале и Дербенте. Также внезапной атаке подверглись посты правоохранительных служб.
В ходе проведенной спецоперации силовых служб уничтожено пять боевиков, их личности установлены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Ведомство продолжает устанавливать детали произошедшего.
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