«Ошибся жертвой»: Россиянин поплатился лицом и самокатом за попытку ограбления
В Анапе 25-летний местный житель совершил попытку ограбления. Подробности сообщает Telegram-канал «RU_CHP».
Ночью злоумышленник заметил на лавочке пару и, используя электросамокат, подъехал к ним. Мужчина продемонстрировал пистолет и потребовал у собеседников передать ему денежные средства и мобильные телефоны.
Однако пара оказала активное сопротивление нападавшему. В ходе конфликта они разбили грабителю лицо, отобрали у него оружие и забрали самокат, на котором он прибыл. После инцидента правоохранительные органы задержали подозреваемого. Следователи возбудили уголовное дело и сейчас квалифицируют произошедшее как разбойное нападение.
