Среди норвежского экипажа, отказавшегося спасти моряков РФ, были русскоязычные

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Среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося спасти российских моряков сухогруза Ursa Major, были русскоязычные. Об этом сообщили в «Оборонлогистике», передает ТАСС.
«Шлюпка направилась к судну под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку. При подходе спасательной шлюпки к борту это судно, часть экипажа которого была русскоязычной, отказалось принимать членов экипажа Ursa Major», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при отказе принять российских моряков, норвежцы ссылались на некий запрет. Подобное поведение грубо нарушает статью 10 Международной конвенции о спасании 1989 года.
Ранее стало известно, что судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор».
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Элина Позднякова