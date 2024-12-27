Среди норвежского экипажа, отказавшегося спасти моряков РФ, были русскоязычные

Компания-владелец судна Oslo Carrier 3 из Норвегии сообщила, что помощь российским морякам с тонущего судна «Урса Майор» не была оказана, поскольку к ним направлялось другое судно. Об этом говорится в сообщении компании Bulkship Management, которое приводит РИА Новости.