Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался сменивший имя украинец

07 октября 2025, 18:55

Суд арестовал Батырасханова и украинца Зейкана по делу миллиардера Сулейманова

Фото: iStock/AMilkin

Басманный суд Москвы постановил отправить под стражу на два месяца Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова, которые являются предполагаемыми соучастниками миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в организации заказных расправ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.