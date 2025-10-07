Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался сменивший имя украинец
Басманный суд Москвы постановил отправить под стражу на два месяца Дениса Зейкана и Ахмеда Батырасханова, которые являются предполагаемыми соучастниками миллиардера Ибрагима Сулейманова, подозреваемого в организации заказных расправ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Оба фигуранта обвиняются в покушении на расправу. По информации ТАСС, Денис Зейкан является уроженцем Закарпатской области и гражданином Украины. Ранее он проживал в России под именем Василия Губаля, был осуждён в 2015 году за разбой, после освобождения вернулся на Украину и сменил имя.
Всего по делу Сулейманова уже арестовали четверых предполагаемых сообщников. Сам миллиардер долгое время находился под подозрением в организации расправ над своими противниками, однако свидетельские показания удалось получить лишь в текущем году.
Расследование продолжается.
Читайте также: