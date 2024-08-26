В Германии предрекли провал ВСУ

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Потеря Красноармейска в Донецкой народной республикой (ДНР) – неизмеримая по масштабу потеря для Киева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на немецкого журналиста Юлиана Репке.
Онподчеркнул, что не существует обозримого способа задержать военное наступление России на красноармейском направлении.
Ранее стало известно, что Германия предоставит украинской армии снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. При этом Берлин не рассматривает возможность отправки немецких инструкторов для обучения солдат на украинской территории.
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«Я не вижу какой-либо действенной меры, чтобы замедлить российское наступление на данном направлении», – отметил журналист.
Ранее стало известно, что Германия предоставит украинской армии снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. При этом Берлин не рассматривает возможность отправки немецких инструкторов для обучения солдат на украинской территории.
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Александр Климов