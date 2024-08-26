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Российские пехотные подразделения уничтожили разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из трех человек в районе села Нижняя Паровая Курской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства.
По словам источника, российские пехотинцы разгромили группу из трех украинских разведчиков. Они входили в состав 22-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее стало известно, что, по словам Зеленского, Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.
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Александр Климов