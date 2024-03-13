Средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области

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Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атак беспилотников продолжается.
Опасность ударов беспилотников была объявлена в Воронежской области в ночь на среду, 13 марта.
Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал административное здание в Белгороде. В результате взрыва беспилотника было выбито окно и разбит фасад здания.
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Опасность ударов беспилотников была объявлена в Воронежской области в ночь на среду, 13 марта.
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Александр Климов