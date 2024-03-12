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Украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
12 марта украинская сторона устроила массированную атаку на регионы России. Больше всего страдает Белгородская и Курская области. Туда же попытались прорваться украинские ДРГ.
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Опубликованы подробности попытки прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область
Элина Позднякова