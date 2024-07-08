Срок задержания экс-главе района Дагестана Омарову продлен на 72 часа

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Кировский районный суд Махачкалы продлил срок задержания экс-главе Сергокалинского района региона Магомеду Омарову на 72 часа. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее экс-глава района Дагестана отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство. Однако ночью в субботу был задержан повторно в своем собственном доме. Его подозревают в отмывании денег, которые были получены им преступным путем. Согласно информации следствия, схема заключалась в фиктивном трудоустройстве жителей села Сергокала в местную газету. Срок задержания без решения суда не может превышать 48 часов.
В Махачкале и Дербенте 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека. Омаров, отец ликвидированных террористов из Дагестана.
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«Кировский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову срок задержания на 72 часа», – сказала руководитель пресс-службы верховного суда республики Зарема Мамаева в беседе с РИА Новости.
В Махачкале и Дербенте 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека. Омаров, отец ликвидированных террористов из Дагестана.
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Дарья Осипова