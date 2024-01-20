США нанесли удар по противокорабельным ракетам йеменских хуситов

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Соединённые Штаты уничтожили три противокорабельные ракеты йеменского хуситского движения «Ансар Аллах» в результате авиаударов, нанесенных по контролируемой мятежниками территории Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.
Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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