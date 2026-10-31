США предупредили ФСБ о подготовке теракта в Москве
Американская сторона передала ФСБ России информацию о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
В спецслужбе подчеркнули, что эти сведения поступили по партнерским каналам, и в настоящий момент сотрудниками принимаются соответствующие меры.
«Проводится соответствующая работа», — сообщили представители ФСБ.Сегодня на сайте посольства США в РФ появилось предупреждение об угрозе происшествия в музее-заповеднике «Царицыно», которое, как говорится в заявлении, может повлечь массовые жертвы. Американцев призвали воздержаться от посещения этого района, следить за обстановкой, а также держать при себе заряженный телефон и документы.