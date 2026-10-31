США предупредили ФСБ о подготовке теракта в Москве

31 октября 2026, 18:46

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Американская сторона передала ФСБ России информацию о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.





В спецслужбе подчеркнули, что эти сведения поступили по партнерским каналам, и в настоящий момент сотрудниками принимаются соответствующие меры.

«Проводится соответствующая работа», — сообщили представители ФСБ.