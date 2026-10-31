Автобус попал в ДТП с перевозившим гранаты грузовиком
В турецкой провинции Эдирне на западе страны произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика, в результате которого пострадали десять болгарских туристов. Об этом в субботу сообщило агентство IHA.
По данным СМИ, автобус болгарской компании, следовавший из Болгарии в Стамбул, столкнулся с грузовиком, перевозившим гранаты, у деревни Кемалькей. Десять граждан Болгарии, получивших травмы, госпитализировали.
Ранее несколько человек пострадали в ДТП со школьным автобусом на севере Германии. В этот момент в салоне находились примерно 20 школьников.
Кроме того, в Москве на МКАД произошла крупная авария. Движение в районе места происшествия затруднено на 2,3 км.
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