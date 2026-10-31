Автобус попал в ДТП с перевозившим гранаты грузовиком

31 октября 2026, 17:56

В Турции произошло ДТП с грузовиком и туристическим автобусом

Фото: istockphoto/EvrenKalinbacak

В турецкой провинции Эдирне на западе страны произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузовика, в результате которого пострадали десять болгарских туристов. Об этом в субботу сообщило агентство IHA.