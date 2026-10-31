Воронежская учительница провалилась сквозь школьный пол
В Воронежской области произошло ЧП в одной из школ: учительница упала сквозь межэтажные перекрытия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент случился в корпусе для начальных классов. Пострадала 67-летняя педагог. В СК уточнили, что в указанном корпусе занятия не проводятся с 23 октября. Там идут ремонтные работы, в том числе замена межэтажных перекрытий.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее учительница погибла в попытке вызволить школьника из туалета. По информации правоохранителей, женщина пыталась передать ключи ученику.
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