В Москве на МКАД произошла крупная авария: подробности ДТП
В Москве частично перекрыли МКАД из-за крупного ДТП
В Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП, движение частично перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Авария случилась на 27-м километре внешней стороны МКАД перед съездом №28 — столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы, обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.
По данным канала, движение в районе ДТП затруднено на 2,3 км. Водителям рекомендуют искать пути объезда проблемного участка дороги.
Ранее в Уссурийске мужчина и двухлетний ребёнок погибли в аварии. Прокуратура следит за выяснением всех деталей.
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