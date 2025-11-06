США учительница, в которую стрелял первоклассник, получит 10 миллионов долларов
В США суд постановил выплатить 10 миллионов долларов компенсации бывшей учительнице из штата Виргиния, в которую стрелял шестилетний ученик. Об этом сообщает Virginian-Pilot.
Инцидент произошел в январе 2023 года. Тогда первоклассник выстрелил в свою учительницу Абигайль Цвернер, ранив её в руку и грудь. Женщина подала в суд на замдиректора школы Эбони Паркер, обвинив её в игнорировании предупреждений о том, что ребенок принес в школу пистолет.
После 5,5 часов обсуждений жюри присяжных постановило выплатить Цвернер 10 миллионов долларов, хотя в иске она требовала 40 миллионов. Компенсацию покроет страховой пул школьного совета.
Замдиректор Паркер в декабре вновь предстанет перед судом по обвинению в неисполнении обязанностей в отношении ребенка. Мать стрелявшего мальчика ранее приговорили к четырем годам тюрьмы за нарушения, которые связанны с хранением оружия.
