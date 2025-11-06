США учительница, в которую стрелял первоклассник, получит 10 миллионов долларов

06 ноября 2025, 23:58

Фото: iStock/Shutter2U

В США суд постановил выплатить 10 миллионов долларов компенсации бывшей учительнице из штата Виргиния, в которую стрелял шестилетний ученик. Об этом сообщает Virginian-Pilot.