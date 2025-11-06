На Урале возбудили первое дело о поиске экстремистских материалов в интернете

06 ноября 2025, 21:23

Первое в России дело о поиске экстремизма в сети вернули на доработку

Фото: Istock/simpson33

Мировой суд города Каменск-Уральского Свердловской области вернул полиции административный материал в отношении 20-летнего медбрата. Следствие впервые в России применило к нему статью 13.53 КоАП РФ о поиске экстремистских материалов в интернете.





Как сообщил агентству URA.RU адвокат обвиняемого Сергей Барсуков, суд вернул материал для устранения нарушений. Молодой человек не признаёт свою вину. По словам защитника, медбрат случайно наткнулся в сети на информацию, которую силовики расценили как экстремистские материалы.

«Намеренно он ничего запрещённого и экстремистского не искал. Более того, этот юноша активно участвовал в патриотических мероприятиях, проводимых учебным заведением, в котором он ранее учился», — заявил адвокат.