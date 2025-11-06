«Проверить забыл»: Россиянин ошпарил малолетнюю дочь кипятком во время купания
Суд в Алтайском крае приговорил местного жителя к обязательным работам за причинение тяжкого вреда здоровью малолетней дочери. Мужчина совершил преступление по неосторожности. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления по обеспечению деятельности мировых судей.
Как установило судебное заседание, инцидент произошёл, когда житель села Шелаболиха купал своего маленького ребёнка в бане. Он налил в таз холодную и горячую воду, но не перемешал её и не проверил температуру. После этого мужчина сразу вылил содержимое таза на девочку. Вода оказалась чрезмерно горячей, и малышка получила сильные ожоги.
В ходе суда подсудимый полностью признал свою вину и не оспаривал обвинения. Изучив все материалы дела, суд принял решение о назначении наказания. Мужчину приговорили к 360 часам обязательных работ.
