США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать морскую блокаду в Оманском заливе

08 ноября 2026, 00:48

CENTCOM: высокоточным ударом выведено из строя судно в Оманском заливе

Фото: iStock/Alexey Bakharev

7 ноября в Оманском заливе американские силы вывели из строя торговое судно. Как пояснили в CENTCOM, экипаж корабля неоднократно игнорировал предупреждения, предпринимая попытки прорвать морскую блокаду Ирана.