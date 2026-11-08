США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать морскую блокаду в Оманском заливе
7 ноября в Оманском заливе американские силы вывели из строя торговое судно. Как пояснили в CENTCOM, экипаж корабля неоднократно игнорировал предупреждения, предпринимая попытки прорвать морскую блокаду Ирана.
По данным американского командования, удар был высокоточным. Его нанесли по кормовой части судна Huda, которое шло под флагом Сент‑Китс и Невис. Соответствующее сообщение командование опубликовало в соцсети Х.
Контекст ситуации связан с эскалацией в регионе. 28 февраля США совместно с Израилем начали наносить удары по объектам в Иране, после чего Тегеран ответил встречными атаками по американским объектам в странах Персидского залива. Сейчас в противостоянии наблюдается временное затишье, однако конфликт остаётся неурегулированным.
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