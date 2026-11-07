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Ангар вспыхнул в Приморском районе Петербурга

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Приморском районе Санкт‑Петербурга начался пожар. Горит ангар на Парашютной улице, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Площадь строения составляет 360 кв. метров. По предварительным данным, возгорание произошло в автосервисе.

Как утверждают в управлении, пожару присвоили дополнительный номер сложности 1‑БИС. Для ликвидации огня на место прибыли шесть единиц спецтехники и 28 сотрудников МЧС.

К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали. Площадь активного горения уточняется. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Ранее в Пензенской области пламя охватило здание производственного комплекса. К ликвидации возгорания привлекли десятки огнеборцев.

Александр Огарёв

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