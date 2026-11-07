Ангар вспыхнул в Приморском районе Петербурга
В Приморском районе Санкт‑Петербурга начался пожар. Горит ангар на Парашютной улице, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Площадь строения составляет 360 кв. метров. По предварительным данным, возгорание произошло в автосервисе.
Как утверждают в управлении, пожару присвоили дополнительный номер сложности 1‑БИС. Для ликвидации огня на место прибыли шесть единиц спецтехники и 28 сотрудников МЧС.
К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали. Площадь активного горения уточняется. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.
Ранее в Пензенской области пламя охватило здание производственного комплекса. К ликвидации возгорания привлекли десятки огнеборцев.
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