Названа причина массовых задержаний в Китай-городе

07 ноября 2026, 23:36

МВД: задержания в центре Москвы связаны с распитием алкоголя

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В районе Китай‑города прошёл масштабный рейд. Силовики выявляли нарушителей за распитие алкоголя в общественных местах и другие административные правонарушения, сообщили в МВД.