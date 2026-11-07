Названа причина массовых задержаний в Китай-городе
В районе Китай‑города прошёл масштабный рейд. Силовики выявляли нарушителей за распитие алкоголя в общественных местах и другие административные правонарушения, сообщили в МВД.
Для проведения операции в район направили более десяти автозаков. Полицейские проверяли молодых людей в парке «Горка», а также в ближайших дворах и на прилегающих улицах. В итоге всех доставили в ОМВД по Басманному району.
По данным издания SHOT, число доставленных в отдел может достигать 300 человек, среди них — значительное количество подростков. Часть задержанных уже начали отпускать.
В результате рейдовых мероприятий оцепили популярный фонтан на улице Покровка под названием «Шайба». Площадка, расположенная рядом с кафе «Чихо», в последние годы стала местом притяжения подростковых групп.
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