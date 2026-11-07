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Названа причина массовых задержаний в Китай-городе

МВД: задержания в центре Москвы связаны с распитием алкоголя
Фото: iStock/Motortion

В районе Китай‑города прошёл масштабный рейд. Силовики выявляли нарушителей за распитие алкоголя в общественных местах и другие административные правонарушения, сообщили в МВД.



Для проведения операции в район направили более десяти автозаков. Полицейские проверяли молодых людей в парке «Горка», а также в ближайших дворах и на прилегающих улицах. В итоге всех доставили в ОМВД по Басманному району.

По данным издания SHOT, число доставленных в отдел может достигать 300 человек, среди них — значительное количество подростков. Часть задержанных уже начали отпускать.

В результате рейдовых мероприятий оцепили популярный фонтан на улице Покровка под названием «Шайба». Площадка, расположенная рядом с кафе «Чихо», в последние годы стала местом притяжения подростковых групп.

Александр Огарёв

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