США задержали лодку с 240 нелегальными мигрантами
Судно с нелегальными мигрантами, следовавшее из Гаити, задержали власти США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу службы таможенного и пограничного контроля Родни Скотта.
По словам чиновника, на этой неделе агенты по воздушной блокаде обнаружили лодку, на борту которой находились 240 граждан Гаити. Люди пытались незаконно попасть в США морским путем, написал Скотт в соцсети X.
Он также уточнил, что судно было сильно переполнено и подвергалось серьезной опасности затопления. Глава ведомства дополнительно подчеркнул, что попытки нелегальной миграции в Соединенные Штаты по‑прежнему сопряжены с высоким риском и вовсе не гарантируют въезда в страну.
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