США задержали лодку с 240 нелегальными мигрантами

05 июня 2026, 04:39

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Судно с нелегальными мигрантами, следовавшее из Гаити, задержали власти США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу службы таможенного и пограничного контроля Родни Скотта.