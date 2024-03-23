США знали о готовящемся теракте в России

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США в начале марта получили информацию о готовящемся теракте в Москве, и передали данные России. Об этом говорится в поступившем в распоряжение заявлении официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, передает РИА Новости.
«Ранее в текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты, что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России», — цитирует РИА Новости слова Уотсон.
Она отметила, что правительство США сообщило эти данные российским властям, исходя из практики об «обязательном предупреждении» в подобных случаях.
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