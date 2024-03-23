Стало известно, что станет с тяжелоранеными пострадавшими в «Крокусе»

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Тяжелораненых пострадавших в теракте в «Крокусе» переведут на лечение в федеральные клиники. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Идет совместное консультирование, дообследование. Часть пациентов, несколько тяжелых, будут переведены в федеральные клиники», — сказал Мурашко.
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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