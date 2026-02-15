Ссора из-за собаки закончилась стрельбой в Ленобласти

15 февраля 2026, 14:22

В Ленобласти ссора из-за собаки обернулась стрельбой

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Ленинградской области конфликт из-за собаки обернулся стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.