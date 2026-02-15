Ссора из-за собаки закончилась стрельбой в Ленобласти
В Ленинградской области конфликт из-за собаки обернулся стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
В ночь на 14 февраля в деревне Старая Всеволожского района произошёл инцидент. 40-летний мужчина пришёл в дом на 2-й Баррикадной улице, где поссорился с женщиной из-за её собаки. Выйдя из дома, он выстрелил из травматического оружия в окна, повредив четыре из них.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 1 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
