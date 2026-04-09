Ссора с дочерью может обернуться 15-летним сроком для пенсионерки

09 апреля 2026, 21:22

Мать заколола дочь ножом в Свердловской области после ссоры

Фото: istockphoto/blinow61

В Свердловской области заключили под стражу 68-летнюю пенсионерку, которую подозревают в убийстве своей 44-летней дочери.





Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, трагедия произошла вечером 3 апреля в ходе ссоры между женщинами. По версии следствия, пожилая мать, испытывая сильную неприязнь к дочери, схватила кухонный нож и нанесла ей множество ударов в область грудной клетки и живота.



Полученные ранения оказались смертельными. Суд избрал для обвиняемой меру пресечения на время расследования уголовного дела.



Максимальное наказание, которое грозит пенсионерке, — до 15 лет лишения свободы.



