Ссора с дочерью может обернуться 15-летним сроком для пенсионерки

В Свердловской области заключили под стражу 68-летнюю пенсионерку, которую подозревают в убийстве своей 44-летней дочери.



Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, трагедия произошла вечером 3 апреля в ходе ссоры между женщинами. По версии следствия, пожилая мать, испытывая сильную неприязнь к дочери, схватила кухонный нож и нанесла ей множество ударов в область грудной клетки и живота.

Полученные ранения оказались смертельными. Суд избрал для обвиняемой меру пресечения на время расследования уголовного дела.

Максимальное наказание, которое грозит пенсионерке, — до 15 лет лишения свободы.


