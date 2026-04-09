Установка средства контрацепции кончилась для россиянки реанимацией в Зеленограде
В Зеленограде 29-летняя пациентка оказалась в реанимации после установки внутриматочной спирали. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время процедуры средство контрацепции перфорировало стенку матки.
По информации СМИ, спустя непродолжительное время после вмешательства у женщины возникли боли в нижней части живота. Она обратилась в частную клинику, где при осмотре гинеколога и ультразвуковом исследовании выяснилось, что спираль повредила орган.
Из медицинского учреждения россиянку экстренно госпитализировали в реанимационное отделение. В настоящее время её состояние оценивается врачами как тяжёлое.
