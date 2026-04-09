Зверь напал на десятилетнего ребенка

09 апреля 2026, 20:37

В Индии неизвестный зверь напал на 10-летнего мальчика, его спасли рыбаки

В Индии десятилетний мальчик по имени Раджа Бабу получил тяжёлые травмы головы и лица при нападении крупного хищника, сообщает Hindustan Times. Инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш.





По свидетельствам очевидцев, тигр или леопард (сотрудники лесного департамента пока не установили точный вид) схватил ребёнка и потащил его в лес. На крики о помощи отреагировали рыбачившие неподалёку взрослые. Они бросились к мальчику и заставили зверя отпустить жертву. Пострадавшего срочно доставили в районную больницу города Бахрайч, где его состояние оценивают как критическое.



Семье уже выделили экстренную помощь в размере десяти тысяч индийских рупий (около 11,4 тысячи рублей). Накануне дети из соседней деревни уже видели тигра прямо у обочины дороги, по которой ходят в школу. Учителя подтверждают резкое падение посещаемости — дети боятся идти на занятия через лес.



Специалист Сурендра Кумар Тивари склоняется к версии, что на ребёнка напал леопард, однако местные жители настаивают, что видели именно тигра. Власти призывают родителей быть предельно внимательными и не разрешать детям ходить в сторону джунглей в одиночку.



