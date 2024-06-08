Стал известен организатор покушения на бывшего мэра Купянска

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Власти России пока не делали официальных заявлений по этому поводу.
Напомним, что ранее ГУР сообщило о покушении на чиновника в городе Старый Оскол Белгородской области, куда он переехал из Украины после начала СВО. Инцидент произошёл 7 июня рядом с его домом. Мужчину расстреляли, после чего он был экстренно доставлен в больницу. Московские врачи уже двое суток борются за его жизнь. Мацегора продолжает находиться в критическом состоянии.
На Украине в отношении Мацегоры было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Чиновник согласился сотрудничать с Россией и в июне 2022 года подписал протокол о создании Харьковской администрации.
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Напомним, что ранее ГУР сообщило о покушении на чиновника в городе Старый Оскол Белгородской области, куда он переехал из Украины после начала СВО. Инцидент произошёл 7 июня рядом с его домом. Мужчину расстреляли, после чего он был экстренно доставлен в больницу. Московские врачи уже двое суток борются за его жизнь. Мацегора продолжает находиться в критическом состоянии.
На Украине в отношении Мацегоры было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Чиновник согласился сотрудничать с Россией и в июне 2022 года подписал протокол о создании Харьковской администрации.
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Анастасия Чинкова