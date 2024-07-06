Сальдо сообщил об ударе ВСУ по рынку в Херсонской области

Фото: iStock/Olena_Z
Губернатор области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что в Херсонской области три мирных жителя поселка Новая Маячка ранены на рынке в результате атаки украинского беспилотника.
По словам Сальдо, FPV-дрон атаковал гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алёшкинского муниципального округа. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Губернатор отметил, что атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны украинских боевиков зафиксированы и в прошедшие сутки в селе Каирах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области
В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном
Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
Губернатор отметил, что атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны украинских боевиков зафиксированы и в прошедшие сутки в селе Каирах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области
В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном
Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
Екатерина Коршунова